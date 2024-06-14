Республика стала первым в стране регионом, с которого начинается первый этап всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства. Работа нацелена на совершенствование работы органов опеки и попечительства, комиссий по делам несовершеннолетних, детских учреждений, социальных служб.

В рамках инспекции республику 11 июня посетила уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова. В ходе рабочей поездки детский омбудсмен встретилась с Главой Чувашии Олегом Николаевым и обсудила защиту прав и законных интересов детей республики. В течение нескольких дней в регионе работала команда уполномоченного.

По словам омбудсмена, будет сформирован перечень инспекторов по федеральным округам, которые будут курировать соответствующие регионы, аналитический отдел будет помогать в формировании материала, а методический и законотворческий блоки будут помогать регионам отрабатывать нормативную базу с учетом особенностей.



Мария Львова-Белова провела совещание с руководителями органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и членами комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, а также с органами опеки и попечительства. Посетила социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних в Чебоксарах, дом ребенка «Малютка», вручила денежный сертификат Реабилитационному центру для детей, приняла участие в открытии проекта профессиональных проб для подростков «Шаг в профессию», провела личный прием граждан и встречу с семьями участников СВО.

Справочно

Из 1322 поступивших за 2023 год в социальные учреждения детей 1006 удалось вернуть родителям, за 3 года на 12,5 % уменьшилось число социальных сирот, более чем в 2 раза с 2022 года снизилось число отказов от детей в роддомах.



Больше всего выявлено в 2023 году социальных сирот в Ядринском и Чебоксарском округах, нулевое значение – в Урмарском округе. По числу помещенных в детские учреждения несовершеннолетних лидируют Алатырь и Урмарский округ, не зафиксировано ни одного случая в Аликовском, Порецком и Яльчикском округах.



За три года обеспеченность жильем сирот в республике увеличилась более чем в 1,5 раза, за это время его получили 909 человек.



Источник: deti.gov.ru, пресс-служба Администрации Главы Чувашии.