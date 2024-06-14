В Госсовет внесен законопроект об обращении с животными

10 июня на заседании комитета Государственного Совета Чувашской Республики по аграрным вопросам, природопользованию и экологии был представлен проект закона «Об обращении с животными без владельцев на территории Чувашской Республики».

Проект гласит, что максимальный срок содержания животных без владельцев в пункте временного содержания не будет превышать 30 календарных дней со дня их поступления в пункт временного содержания. «Животные без владельцев после прохождения процедуры отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска на прежнее место обитания, сбиваясь в стаю, представляют угрозу для людей. Согласно проведенному Центром управления регионом Чувашской Республики региональному опросу жителей Чувашии 64 % респондентов относятся с опаской к безнадзорным собакам, а 58 % считают, что безнадзорные собаки угрожают безопасности людей, 66 % респондентов считают, что не следует выпускать бездомных собак на прежнее место обитания после их отлова», – отметил руководитель Госветслужбы Чувашии Александр Шакин.



Как следует из текста проекта закона, владельцы пунктов временного содержания или уполномоченные ими лица должны будут размещать сведения об отловленных животных на своих сайтах не позднее трех календарных дней со дня поступления собак в пункт временного содержания. Также, при наличии данных о владельце животного, устанавливаемых по чипу, неснимаемым или несмываемым меткам и табличке на ошейнике, пункты временного содержания будут информировать владельцев о потерявшемся животном.



По проекту закона, для прекращения непереносимых физических страданий нежизнеспособных животных предусмотрена процедура усыпления. Данная процедура коснется животных, отловленных в общественных местах и будет производиться специалистом в области ветеринарии гуманными методами, после освидетельствования на предмет проявления (не проявления) немотивированной агрессивности. Порядок для животных, не представляющих общественную опасность и отловленных в местах, позволяющих выпуск обратно в место обитания, не изменится. После отлова животные будут подвергаться клиническому осмотру, учету, карантинированию, освидетельствованию на предмет проявления (не проявления) немотивированной агрессивности; вакцинации, стерилизации, маркированию, чипированию и выпуску.



Госветслужба Чувашии.

От редакции:

13 июня этой теме был посвящен брифинг с участием руководителя Госветслужбы Чувашии Александра Шакина и председателя комитета Госсовета Чувашии по аграрным вопросам, природопользованию и экологии Алексея Шурчанова. Целью мероприятия, по их словам, должно было стать ознакомление журналистов, общественников с проектом закона. Как отметили спикеры, сейчас документ находится именно в статусе проекта и после 24 июня будет организовано мероприятие по обсуждению всех нюансов.



Газета задала вопрос о строительстве приюта в Шумерле. Дело в том, что 4 июня республиканская Госслужба по тарифам сообщила об аукционе, объявленном Региональным центром закупок, а уже 5 июня аукцион был отменен и никакой информации от ведомства по этому поводу не размещалось. Вопрос шумерлинцев, заданный на брифинге, остался без ответа со стороны депутата и чиновника.