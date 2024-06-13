Славьтесь, заводчане! Славься, мирный труд!

Шумерлинский завод специализированных автомобилей отметил 95-летие.

Предприятие было основано в 1929 году как товарищество «Труженик», которое занималось заготовкой леса и его переработкой. Завод стал первым промышленным предприятием Шумерли.

В день рождения в гости к заводчанам прибыли Глава Чувашской Республики Олег Николаев, депутат Государственной Думы РФ Алла Салаева, другие официальные лица.

В сопровождении вр.и.о. министра промышленности и энергетики Чувашии Дмитрия Гринева, председателя наблюдательного совета корпорации «Проект-техника» Шаваспа Калашяна, председателя правления, генерального директора корпорации «Проект-техника» Игоря Бекбулатова почётные гости ознакомились с представленной продукцией и посетили официально открывшийся сквер им. Л.С. Статуева.



В честь 95-летия ШЗСА на территории завода состоялся масштабный праздник с участием почётных гостей, руководства предприятия, заводчан. Лучшие представители рабочих профессий были удостоены государственных и ведомственных наград.



За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Чувашской Республики награжден Валентин Аплеев – мастер слесарно-сварочного цеха № 12 службы директора по производству. За заслуги в области промышленности и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» присвоено Станиславу Миронову – сверловщику заготовительно-штамповочного цеха № 5 службы директора по производству. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Благодарность и часы от Главы Чувашской Республики вручены Ансару Макжанову – заместителю начальника цеха по сборке кузовов-контейнеров № 10 службы директора по производству и Александру Ялокову – слесарю механосборочных работ механообрабатывающего цеха № 2 службы директора по производству.

СПРАВКА

АО «Шумерлинский завод специализированных автомобилей» — ведущий производитель специальной техники для оборонно-промышленного комплекса страны. Предприятие зарекомендовало себя как надежный поставщик продукции, в том числе за рубеж. Сегодня завод динамично развивается и является флагманом в своей отрасли. Ему присвоен статус предприятия ОПК, статус системообразующего предприятия республики и градообразующего предприятия города Шумерли. Здесь трудится более 1300 человек.



Загрузка производства сейчас составляет 144 %, растут выручка и чистая прибыль, повышается уровень средней заработной платы и число инвестпроектов. Как отметил в своем телеграм-канале Олег Николаев, в течение двух ближайших лет в реорганизацию производства и интеграцию производственных площадок планируется инвестировать 1,5 млрд рублей.

Ольга Дмитриева.







