Современная спортивная площадка появилась за считанные недели в Тугасах Ходарского сельского поселения. Проект общей стоимостью 6,1 млн рублей был реализован по программе инициативного бюджетирования. Подрядчик работ — общество с ограниченной ответственностью

«Современные комплексные решения».

Как отметил начальник Ходарского территориального отдела Юрий Евграфов, официальное открытие мини-футбольной площадки запланировано на двадцатые числа июня. На ней будут проводиться игры между командами населенных пунктов.



Освещения на площадке пока нет, его планируется провести осенью.

В перспективе также обустройство зоны отдыха — для нее уже выделено место под искусственной травой. Там планируется установка тренажеров. Когда это произойдет — в следующем году или позже — точно сказать сложно, все зависит от инициативы населения.

Татьяна Александрова.