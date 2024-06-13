Задача – найти решения, чтобы сдать объекты вовремя

Как мы уже сообщали нашим читателям, 6 июня с рабочим визитом в наш город прибыли Глава Чувашии Олег Николаев и депутат Госдумы Алла Салаева.

В программе визита Олега Николаева было два проблемных вопроса — ход благоустройства городского парка и строительство будущего молодежного центра. Алла Салаева посетила несколько объектов в Шумерлинском округе и встретилась с однопартийцами и избирателями. Также высокие гости приняли участие в торжестве по случаю 95-летия со дня выпуска первой продукции заводом спецавтомобилей.



На многомиллионные гранты за победу в V и VII Всероссийских конкурсах лучших проектов создания комфортной городской среды в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» горожане возлагали большие надежды. Как-никак должны были обновиться две популярные общественные территории – парк и центральная площадь. И если первый этап реконструкции парка был завершен относительно благополучно (хотя многие недоделки и откровенные промахи проектантов до сих пор вызывают возмущение у шумерлинцев), то по второму этапу всё гораздо хуже.



«Имеется угроза срыва выполнения всего объема строительных работ, — прокомментировал по итогу визита Олег Николаев в своем телеграм-канале. — Муниципалитет и подрядчики не выполняют взятые на себя обязательства должным образом, несоблюдение сроков выполнения одной задачи влечет за собой невыполнение следующей». И подрядчика, ООО «Берсо», и горадминистрацию он призвал отойти от взаимных обвинений и найти решение, способствующее исчерпанию конфликта.



Показали Главе Чувашии и здание бывшего кинотеатра «Дружба», где предстоит капитальный ремонт для размещения молодежного пространства на средства гранта за победу в конкурсе Росмолодежи «Регион для молодых». По итогу ремонтных работ молодёжный центр развития инноваций и компетенций должен будет представлять собой современное многофункциональное пространство. В здании планируется заменить двери, полы, окна, восстановить ранее заложенные оконные проёмы, обустроить санузлы и установить пандусы, отремонтировать входы, устроить отмостку. По оценке приехавшего в Шумерлю Ивана Филиппова, курирующего молодежную политику в республике, имеется отставание от установленного графика и важно запустить процесс контрактации.



«Изучим все документы, дадим юридическую оценку и дальше будем двигаться в ускоренном режиме. Наша задача – в рамках правового поля найти выверенные решения, которые приведут к достижению поставленных целей. Люди должны получить эти объекты в обозначенные сроки», — подытожил Глава Чувашии.

Анна Аношина.