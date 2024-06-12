Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Днём России!

Этот праздник символизирует многовековую историю великой державы, непоколебимый дух российского народа.

Наша страна прошла через множество испытаний, выстояла и укрепилась в самые сложные времена. Сегодня, как никогда, важны единение и согласие. Мы должны быть сплоченными в стремлении защищать свободу и независимость Отчизны, приумножать ее национальное достояние, оберегать наши традиционные ценности и многонациональную культуру.

Каждый из нас призван внести свой вклад в развитие и процветание России. Только вместе, проявляя патриотизм и ответственность, мы сможем преодолеть любые трудности, реализовать все намеченные планы во имя достойного настоящего и будущего нашей Родины.

Пусть любовь к Отечеству служит опорой для всех добрых дел и начинаний. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне!

Председатель Государственного Совета Чувашской Республики Л. Черкесов.