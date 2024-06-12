Соцсети стали местом, где жители Чувашии сообщают о замеченных недочетах

Так пользователи высказывают свои пожелания об устранении недочетов в городах и на селе: о необходимости отремонтировать светофор, вставить лампочку, оборудовать детскую площадку.

«Мусор у входа в Рощу со стороны Университетской», – коротко описал проблему пользователь из Чебоксар. Так же четко сообщили и о аналогичной проблеме по Московскому пр., 38 в Чебоксарах – здесь была переполнена урна у магазина. К решению вопросов подключилась администрация, и инцидент был исчерпан.

Об отсутствии песка в детской песочнице пользовати соцсетей также не умалчивают – проблема волновала жителей дома по ул. Строителей д. 13. Сообщение зафиксировали и обработали в ЦУР Чувашии, разобраться в проблеме также помогли в горадминистрации.

К сведению, за минувшую неделю в соцсетях зафиксировано более 1300 сообщений пользователей. В ТОПе-5 тем – медицина, благоустройство, дороги, ЖКХ, вывоз ТКО и мусор. Каждый такой сигнал берется в работу.

www.hypar.ru