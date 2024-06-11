Продолжается прием заявок на ежегодный конкурс озеленения и благоустройства

Минстрой Чувашии продолжает принимать документы от претендентов на победу в ежегодном республиканском смотре-конкурсе на лучшее озеленение и благоустройство населенного пункта республики. Рассказать о своей клумбе, цветнике, палисаднике можно до 10 августа.

Участвовать могут все желающие – жители республики, компании, индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются по направлениям: озеленение и благоустройство учреждений социальной сферы; цветников и уголков отдыха; улиц частного сектора; придомовых территорий многоквартирных домов; приусадебных земельных участков.

Гранты, считает замминистра, дарят победителям хорошую мотивацию и дальше преображать пространство вокруг себя. А призы у конкурса и правда достойные: более 40 тысяч за I место, свыше 24 тысяч за II место и больше 16 тысяч за III место. Общий призовой фонд с учетом пяти номинаций – порядка 407 тысяч рублей.

чувашинформ.рф