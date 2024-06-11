Несвоевременный вывоз ТКО: что делать и к кому обращаться?

Согласно нормам СанПиН, срок временного накопления твердых коммунальных отходов определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток. Если температура достигает + 5 градусов Цельсия и выше, то мусор должен вывозиться каждый день.

Несмотря на это, нередко жители различных округов Чувашской Республики обращаются с жалобами на несвоевременный вывоз мусора, что в теплую погоду чревато не только появлением неприятных запахов, но и привлечением животных и насекомых.

Для пресечения подобных ситуаций и недопущения их впредь гражданам рекомендуется сообщать о проблемах региональному оператору, в случае Чувашской Республики это ООО «Ситиматик». Сообщить о проблеме вы можете по электронной почте: rc@citymatic.ru, по телефону 8-917-650-21-21 (Whatsapp), а также «горячей линии» 8 (8352) 70-92-27.

Если ваша заявка осталась без внимания, вы вправе заактировать факт нарушения. Для этого вам необходимо заранее пригласить представителя регоператора для фиксации факта нарушения. Для этого вы можете позвонить по телефону приемной 8(835 2) 62-33-77.

Если же представитель регоператора не явился, вы можете составить акт в присутствии не менее 2 незаинтересованных граждан.

Приложив к акту фото или видео, вы в течение 3 рабочих дней направляете его регоператору с требованием устранить нарушение, указывая разумные сроки.

Далее уже региональный оператор в течение 3 рабочих дней подписывает полученный акт и направляет его обратно заявителю. В случае, если регоператор не может устранить нарушения в указанные в акте сроки, он может предложить иные даты для вывоза отходов.

Копию акта гражданин должен направить также в Минприроды Чувашии.

Минприроды Чувашии.