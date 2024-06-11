11 Июн

В Моргаушском округе завершился ремонт первого участка автодороги «Тойгильдино-Паймурзино»

В Моргаушском муниципальном округе    продолжается ремонт участка автодороги «Тойгильдино-Паймурзино» с км 5+500 по км 10+919.  Протяженность объекта ― 5,5 км. Объект приводят в нормативное состояние благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги». По этой дороге ездят маршрутные и школьные автобусы, а также личный транспорт.

В этом году на объекте ремонтные работы запланированы на двух участках. Ремонтные работы здесь начались 21 мая.

На первом участке дорожное полотно расширили до 6 метров. Выполнили работы по укладке  основного  слоя с  выравнивающим слоем покрытия.

Специалисты Управления по благоустройству и развитию территорий администрации Моргаушского муниципального округа совместно со специалистами Стройконтроля  проверили отремонтированный участок дороги, провели вырубку участков асфальтового покрытия для направления  в  лабораторию для исследования.

«После положительного заключения дорога будет принята в эксплуатацию», — прокомментировал начальник отдела строительства, дорожного хозяйства и ЖКХ администрации  муниципального округа  Валерий Фомин.

Довольны работой не только сами рабочие, но и жители близлежащих деревень.  «Буквально на глазах изменилось качество дороги. Да и протяженность приведенной в нормативное состояние дороги из года в год растет», — говорят они.

В настоящий момент подрядчик продолжает работы на втором участке автодороги «Тойгильдино-Паймурзино».

Подрядчик планирует завершить весь комплекс работ на втором участке в начале августа.

Отметим, что на реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги» Моргаушскому муниципальному округу в 2024 году направлено более 23 млн рублей.

Справочно: в 2018 году в рамках в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные  дороги» был отремонтирован участок этой дороги протяженностью 1,5 км. Он соединит ремонтуриуемые в текущем году 2 участка автодороги. В прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» отремонтировали 2 км этой дороги. За последние 2 года общая протяженность обновленной дороги составит порядка 7,5 км.

Автор записи: anna

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