Больше не металлолом: в Алатырском округе отремонтировали памятник-самолет ИЛ-14

В Алатырском округе отремонтировали местную достопримечательность – самолёт ИЛ-14, подаренный жителям села Иваньково-Ленино Героем Советского Союза Федотом Орловым. Об этом сообщает госпаблик администрации округа.

Напомню, техника появилась в здешних краях еще в 1986 году. История подарка весьма трогательная. В самый разгар Великой Отечественной войны жители Иваньково-Ленино решили помочь фронту и собрали деньги на строительство боевого самолёта. Рабочий колхоза «Красный луч» Андрей Сарсков, к примеру, внёс 100 тысяч рублей из личных сбережений. В телеграмме он просил Верховного Главнокомандующего Иосифа Сталина передать этот самолет Герою Советского Союза Федоту Орлову. Просьбу выполнили. Гвардии капитан настолько был тронут поступком земляков, что в ответ подарил сельчанам целый самолёт ИЛ-14.

«Образец надёжности в гражданской авиации», – так про ИЛ-14, разработанный в середине 50-х годов прошлого столетия, в своё время отзывались конструкторы. Самолёт ИЛ-14 и сейчас считают легендарным. Шутка ли, в сжатые сроки перестроить страну с выпуска военной авиации на гражданскую! Сергей Ильюшин – разработчик штурмовика Ил-2 – с коллективом конструкторов совершили настоящий прорыв. Техника превзошла все ожидания: вмещала в себя три десятка пассажиров, выдерживала экстремально низкие температуры, в случае ЧП спокойно могла долететь до посадочной полосы на одном двигателе.

Кстати, всего в Советском Союзе было произведено свыше 1000 единиц ИЛ-14. Летали пассажирские самолёты до начала 90-х годов не только в нашей стране. До этого самого времени двенадцатитонная махина, установленная в центре села Иваньково-Ленино, тоже вызывала неподдельный интерес и у местных, и у приезжих гостей. Самолёт превратили в настоящий музей, туда водили экскурсии. За порядком у памятника следил охранник, специально выделенный для этого дела колхозом «Красный луч». А потом грянула перестройка… Конструкцию машины начали растаскивать на металлолом, а салон молодёжь приспособила для вечерних посиделок.

cheb.mk.ru