В выходные стартует баха «Сурский Рубеж».

Кубок России по ралли-рейдам второй раз пройдет в Чувашии и соберет более сорока экипажей. Баха «Сурский Рубеж» стартует 15 июня в 16:00 на территории мемориального комплекса «Строителям безмолвных рубежей» в Козловском муниципальном округе Чувашской Республики (N 55 48.490 E 47 57.058) торжественным парадом техники и автограф-сессией, финиширует там же 16 июня в 17:00. В гонке будут участвовать как прототипы и багги, так и серийные, специально подготовленные автомобили.

География проводимых соревнований расширяется из года в год. При поддержке компании – производителя масел из Нижнего Новгорода – «Волга – Ойл» в рецепт предстоящей гонки второго этапа Кубка России по ралли-рейдам «Сурский Рубеж» 2024 добавили километры Урмарского муниципального округа Чувашской Республики, где достаточно сложных участков, сообщает Юрий Иванов, Председатель Собрания депутатов Урмарского МО, ветеран автоспорта. Юрий Анатольевич оказал существенную помощь при подготовке и проведения соревнований.

Организаторы рассчитывают в 2025 году добавить к этапу в Республике Чувашия новые районы, новые зачетные классы и провести праздничный старт в столице республики.