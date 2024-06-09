Любитель чужих денег предстал перед судом

22 мая приговором Шумерлинского районного суда 32-летний житель Шумерли был признан виновным в совершении кражи средств с банковского счета.

Когда мужчина находился в гостях, то в общем коридоре на 5-м этаже дома № 1 по ул. Маршала Жукова он нашел банковскую карту. Карта принадлежала потерпевшему, который потерял ее, будучи нетрезвым. Используя ее, осужденный два дня покупал в продуктовых магазинах товары, тем самым похитил с банковского счета хозяина карты около 9 тыс. руб.



Суд определил мужчине наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год. Ущерб потерпевшему полностью возмещен.

Шумерлинская межрайпрокуратура.