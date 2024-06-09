При продаже квартиры не было получено согласие супруги. Об этом была внесена соответствующая отметка в Росреестре. При последующих сделках эта отметка также будет выходить или она на новых сделках не появится?

Отвечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Васильева: