При продаже квартиры не было получено согласие супруги. Об этом была внесена соответствующая отметка в Росреестре. При последующих сделках эта отметка также будет выходить или она на новых сделках не появится?
Отвечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Васильева:
- Когда один из супругов продает квартиру, приобретенную в браке, то необходимо предоставить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. Если такого согласия не будет, то в Единый государственный реестр недвижимости вносится специальная отметка. Эта запись не является обременением объекта или ограничением права собственника и не препятствует реализации права владения, пользования и распоряжения недвижимостью. Она свидетельствует об оспоримости сделки и такая сделка может быть признана судом недействительной по требованию другого супруга.
Даже если в последующем от супруга будет получено согласие на совершенную сделку, то отметка все равно останется. Важен факт отсутствия такого согласия на момент регистрации, поэтому в дальнейшем такая запись погашению не подлежит. Однако такая запись не будет выходить при последующих сделках.
Пресс-служба Управления Росреестра по Чувашии.