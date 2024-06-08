Пример преданности делу

В Чувашии сегодня трудятся порядка 6 тысяч социальных работников и каждый третий житель республики является получателем мер социальной поддержки.

30-летие своей профессиональной деятельности в эти дни отмечает психолог в социальной сфере Шумерлинского комплексного центра социального обслуживания населения Светлана Викторовна Чайкина. Ее преданность делу и способность справляться с новыми вызовами заслуживает уважения. Работа в отделении дневного пребывания — это действительно ответственное и благородное занятие, и то, что она посвятила этому свою жизнь, заслуживает особой признательности.



Активность, творческий подход и стремление к развитию новых технологий являются важными элементами успеха в сфере социального обслуживания. Разработка и реализация современных проектов свидетельствуют о прогрессивном подходе С.В. Чайкиной к улучшению качества жизни пожилых и инвалидов. Участие в общественной работе, проведение профессиональных конкурсов и заслуженный авторитет в коллективе — всё это подтверждает её выдающиеся лидерские качества и признание в профессиональном сообществе.



В преддверии Дня социального работника коллектив Шумерлинского КЦСОН поздравляет Светлану Викторовну с 30-летием профессиональной деятельности!



ШКЦСОН.