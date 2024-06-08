В Чувашской Республике 40 тысяч физических лиц дали согласие на получение налоговых уведомлений через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ).

Помимо уведомлений на уплату имущественных налогов и налога на доходы физических лиц, через ЕПГУ также направляются требования об уплате задолженности.



Получение через ЕПГУ налоговых документов возможно при соблюдении двух условий: налогоплательщик должен быть зарегистрирован в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА); налогоплательщик направил через ЕПГУ уведомление о получении документов от налоговых органов в электронной форме. При этом налоговые уведомления не будут дублироваться заказными письмами по почте.



Воспользоваться возможностью получения налоговых документов через ЕПГУ можно в любой момент вне зависимости от наличия доступа к сервису сайта ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».



Для прекращения получения документов гражданин вправе направить через ЕПГУ соответствующее уведомление. В таком случае налоговые уведомления будут направляться через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» или по почте заказным письмом.



Управление ФНС по Чувашии.