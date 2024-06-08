Часто родители не находят времени для совместных занятий с детьми. Но даже когда у них появляется свободный час, то придумать, как провести его с пользой, им непросто. А вот обратившись в «Мой семейный центр», можно провести время с пользой и весело, ведь у наших специалистов есть опыт в организации семейного досуга!

Семейное времяпровождение не только помогает родителям переосмыслить стиль воспитания детей, приобщает ребенка к семейным ценностям, развивает навыки трудовой и творческой деятельности, но и выполняет реабилитационную функцию, способствует созданию благоприятного психологического климата в семье.



Консультативно-методический семейный центр при Шумерлинском комплексном центре социального обслуживания населения начал функционировать с 20 января 2023 года. За прошедшее время мероприятиями в семейном центре поддержано более 1,9 тыс. семей, в которых воспитываются 3307 детей. 1673 раза наши специалисты выезжали к семьям и консультировали их по различным вопросам.



В «Моем семейном центре» созданы все условия для оказания комплексной консультативной помощи семьям с детьми, для удовлетворения потребностей семей в социальных услугах, для предупреждения и преодоления семейных трудностей. Помещения разделены на 4 зоны: зона приема и знакомства с центром, его деятельностью, получения быстрых ответов на вопросы; экспертная студия для проведение индивидуальных консультаций по социальным, правовым, педагогическим и психологическим вопросам; медиастудия, где можно поделиться опытом, интересно и познавательно провести время, узнать что-то новое, получить положительные эмоции; колл-студия для консультирования и информирования родителей по всем видам услуг и мерам социальной поддержки. В медиастудии есть детский игровой уголок, зона цифровых сервисов, интерактивный пол, а также комплекс «Будь здоров». Для создания ощущения безопасности и защищенности, а также формирования положительного эмоционального фона проводятся занятия с психологом в сенсорной комнате.



Для семейного времяпровождения используется социальная технология «Клуб выходного дня», которая включает в себя проведение семейных праздников, фотоконкурсы и семейные фотосессии, спортивные мероприятия, выездные мероприятия для семей с детьми на игровых и спортивных площадках города и Шумерлинского округа, мастер-классы, встречи с известными шумерлинцами, посещение выставок, музеев, концертных программ. В учреждении при работе с семьями, находящимися в социально опасном положении, реализуется социальная практика «Семья – наш теплый дом», направленная на профилактику социального неблагополучия путем пропаганды семейных ценностей и традиций.



Открытие семейных центров способствует созданию комфортного и доступного пространства для оказания помощи семьям с детьми, укреплению и развитию института семьи и семейных ценностей, качественному удовлетворению потребностей семей в социальных услугах, предупреждению и преодолению семейного неблагополучия, а также повышению авторитета родительства в семье и обществе.



ШКЦСОН.







