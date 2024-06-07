Осенью честь республики на федеральном этапе будут защищать победители республиканского этапа: школа № 3, Мусирминская школа Урмарского округа (в категории сельских школ) и лучший повар школьной столовой — 2024 Валентина Шумова из новочебоксарской школы № 19.