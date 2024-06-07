Погода сказалась на посевах

Из-за неблагоприятных погодных условий в апреле и мае сельхозтоваропроизводители Чувашии потеряли урожай озимых зерновых культур на 2 тыс. га – 0,95 % от общего объема. Такие данные были озвучены на недавнем совещании вице-премьера республики Сергея Артамонова с главами муниципальных округов.

Пострадали и посадки фермеров, которые получили гранты на проекты ягодоводства. Принято решение, что для таких случаев заморозки могут стать обоснованием невыполнения запланированных показателей бизнес-плана и возвращать средства за недостижение значений не придётся, если все факты гибели растений зафиксированы в документах.



На территории Шумерлинского муниципального округа, по данным отдела сельского хозяйства и экологии местной администрации, неблагоприятные погодные явления повлекли гибель посевов озимых зерновых культур на 673 гектарах, что составляет 31 % от общей площади озимых, их осталось 1512 га.



Подготовила Н. Игнатьева.