Знаки отличия ГТО — это символ выдающихся достижений в области физической культуры и спорта. Они стали своеобразной наградой для участников программы, которые успешно прошли испытания и достигли определенных результатов.



Знак «Золото» — высшая награда ГТО, которая вручается за выполнение всех нормативов физкультурно-спортивного комплекса.

Знак «Серебро» — достается тем, кто выполнит 70% нормативов ГТО.



Знак «Бронза» — для участников, которые достигли минимального результата и выполнены 30% нормативов.



Получение знака отличия ГТО — это не только почетная награда, но и подтверждение высокой физической подготовки и стремления к самосовершенствованию.

Напомним, комплекс ГТО является неотъемлемой частью федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», инициированного Президентом. Главная задача проекта – увеличение доли граждан, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, до 70 % к 2030 году.