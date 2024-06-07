Жителям Чувашии рассказали о нововведениях в целевом обучении

С 1 мая в России действует новый порядок организации целевого обучения в вузах и колледжах. Ранее абитуриент сам находил заказчика обучения. Начиная с этого года законом предусматривается публикация предложений на единой платформе «Работа в России».

В прямом эфире Центра управления регионом об этих новшествах рассказали заместитель министра труда и социальной защиты Чувашии Александр Колесников и заместитель министра образования республики Марина Лежнина.

Спикеры отметили, что с 15 мая заказчикам стала доступна возможность заполнения предложений на портале «Работа в России» на целевое обучение по программам высшего образования в пределах установленной квоты. «Все предложения о заключении договоров о целевом обучении, а также требования к кандидатам предприятия-заказчики размещают до 10 июня. Всю информацию модерируют сотрудники центра занятости населения», — отметил Александр Колесников.

Изменения призваны повысить прозрачность механизма целевого обучения, а также обеспечить доступ к базе данных максимально широкого круга лиц. «С 20 июня по 25 июля студенты могут одновременно с заявлением о приеме на обучение подать заявку на заключение договора о целевом наборе, в электронном виде через Госуслуги или на бумажном носителе в приемную комиссию учебного заведения», – рассказала в ходе эфира Марина Лежнина.

Отметим, договор на целевое обучение может быть подписан только после зачисления абитуриента в образовательное учреждение в рамках квоты приема, но не позже 1 сентября. Посмотреть весь эфир можно по ссылке https://clck.ru/3B7e6X

чувашинформ.рф