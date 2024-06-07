Есть первый стобалльник!

Поздно вечером 4 июня Минобразования Чувашии сообщило, что по итогам первых ЕГЭ — по литературе, географии и химии — стобалльниками стали 8 выпускников Чувашии. Среди них есть шумерлинец, выпускник 11 А класса школы № 1.

Михаил Будников, показавший высший результат на ЕГЭ по литературе, – активист, волонтер и отличник учебы.



В копилке его достижений этого года – призовые места по четырём предметам на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, во всероссийском конкурсе «Лестница наук».

Юноша из семьи врачей. А вот особая любовь к литературе, видимо, передалась от старшего поколения: дед А.М. Будников – известный шумерлинский художник и писатель, член российских творческих Союзов, бабушка Э.П. Будникова, хоть и медсестра по профессии, но тоже имеет отношение к литературе: писала стихи, состояла в Ассоциации русских писателей Чувашии.

Творчество супругов не раз публиковалось на страницах газеты «Вперёд» и в других изданиях.

Как и многие другие выпускники, Михаил до получения результатов по всем ЕГЭ не раскрывает, в какой вуз и на какую специальность собирается поступать. Но даже если потом его профессиональная деятельность не будет связана с литературой, то полученный багаж знаний однозначно ему пригодится.

Наталья Игнатьева.