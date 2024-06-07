Готовимся ко Дню Республики

В текущем году основные праздничные мероприятия пройдут в Чебоксарах и Янтиковском округе.

Многочисленных гостей и участников вновь соберут ХХХII Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России», ХХII Всероссийский конкурс декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая», ХII Всечувашский праздник «Акатуй» и межрегиональный конкурс «Я – женщина». Деловая программа празднования Дня Республики включает в себя мероприятия XIV Чебоксарского экономического форума «Чувашия: устойчивое развитие», которые будут проводиться 20-21 июня. Также в рамках форума состоится XXXI Межрегиональная выставка «Регионы – сотрудничество без границ».



23-24 июня фестиваль «Родники России» развернется одновременно на площадках Чебоксар и Янтиковского округа. В эти же дни возле Чувашского государственного драмтеатра в конкурсе «Русь мастеровая» будут соревноваться лучшие народные мастера из 15 регионов России.

24 июня на Красной площади Чебоксар пройдет XII Всечувашский праздник «Акатуй», а в Чувашском государственном театре оперы и балета подведут итоги конкурса «Я – женщина». В этом году на конкурс было подано рекордное количество заявок – 1026.



Сильнейшие спортсмены России, неоднократные победители чемпионатов России по джигитовке продемонстрируют свои умения во владении различными видами оружия, акробатические и гимнастические упражнения на скачущих лошадях. Гостей ждет обширная спортивная программа по разным видам спорта, в том числе турнир по чувашской национальной борьбе.

Источник: пресс-служба Администрации Главы Чувашии.