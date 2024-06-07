«Госуслуги» в помощь с первых дней жизни

Портал «Госуслуги», который развивается по национальному проекту «Цифровая экономика», избавляет от лишних хлопот и очного обращения за необходимыми документами, позволяя решать важные вопросы в пару кликов. Это не только удобно, но и безопасно, поскольку все необходимые документы надежно хранятся в личном кабинете, куда можно зайти с телефона или компьютера, без нужды носить с собой оригиналы и без риска их потерять. Особый приоритет уделяется поддержке семей с детьми, чтобы облегчить быт и получение необходимых услуг.

Так какие же сервисы приходят на помощь в повседневной жизни? В первую очередь, это суперсервис «Рождение ребенка». Приставка «супер» у сервиса не просто так — он позволяет родителям подать всего одно заявление и получить целый пакет необходимых документов: свидетельство о рождении и регистрации по месту жительства, СНИЛС, медицинский полис, ИНН. Документы приходят в электронном виде в личный кабинет каждого из родителей. Есть еще одно преимущество — суперсервис сам сообщает обо всех положенных пособиях и позволяет подать заявление на выплаты онлайн. К тому же услуга дает возможность сразу записать ребенка в ясли и детский сад.



Когда приходит время ребенку переходить из детского сада в школу, на портале госуслуг можно подать дистанционное заявление в 1-й класс. Преимущество электронной подачи заявления перед очной в том, что можно заранее сформировать черновик, он будет сохранен в личном кабинете. В день открытия приемной кампании в выбранной школе достаточно просто нажать на кнопку «Отправить», а после зачисления — посетить образовательное учреждение с оригиналами документов.



На «Госуслугах» можно не только записаться в кружок, но и подобрать подходящие варианты в зависимости от интересов детей. Сервис позволяет в одном месте ознакомиться с расписанием кружков, разнообразием направлений в представленных организациях дополнительного образования, учитывая уровень подготовки ребенка, найти подходящие по расположению секции. Через «Госуслуги» также можно получить сертификат дополнительного образования, который позволит компенсировать стоимость кружка.



Из года в год цифровые сервисы совершенствуются, а перечень переведенных в электронный вид госуслуг растет. Уже сейчас на портале можно записать ребенка или супруга к врачу, получить электронный полис ОМС, оформить единое пособие на детей и беременных женщин и многое другое. Это служит одним из приоритетов национального проекта «Цифровая экономика» — сделать обращение за государственными услугами комфортным, быстрым и удобным, исключая очереди и необходимость предъявлять бумажные документы.

Источник: АНО «Национальные приоритеты».