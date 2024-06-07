Глава Чувашии побывал в Шумерле

Вчера с рабочим визитом наш город посетили Глава Чувашской Республики Олег Николаев

и депутат Государственной Думы России Алла Салаева.

Высокие гости приняли участие в мероприятиях по случаю 95-летия со дня выпуска первой продукции АО «Шумерлинский завод специализированных автомобилей».



Также ознакомились с ходом благоустройства городского парка и площади, осмотрели здание будущего молодежного центра. Прямо у обезвоженного пруда провели рабочее совещание. Ведь проблем и замечаний к исполнителю работ тут до сих пор немало, дело дошло до расторжения контракта по инициативе администрации города. Однако подрядчик считает, что оснований для такого шага нет – 85 % объема работ уже выполнено, все малые архитектурные формы, подлежащие установке, как и оборудование для фонтана, находятся на складе в Шумерле и нужен буквально месяц для завершения работы. Но есть юридические нюансы, которые до сих пор не урегулированы, в том числе по финансированию. Всё это несет риски срыва сроков завершения второго этапа благоустройства. По документам работы должны быть завершены до 1 августа 2024 г.

Во второй половине дня Алла Салаева побывала в спортивной школе им. В.Н. Ярды в Торханах и Ходарской средней школе.

Анна Аношина.







