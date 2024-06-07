В Нижней Кумашке вновь сыграли в футбол

2 июня на футбольном поле будущего спорткомплекса в Нижней Кумашке состоялись футбольные игры под красным флагом Музея СССР. Поле пока устроили с травяным покрытием, по-деревенски. Спортивный праздник был приурочен ко Дню защиты детей и с целью пропаганды строительства спорткомплекса в селе. За разработку проекта реконструкции спортивно-культурного центра взялся руководитель Музея СССР Н.М. Адёр.

Из ожидаемых трёх команд первыми в полном составе прибыли спортсмены из спортивно развитых поселков Волга и Ульян-поле. В прошлом году их объединённая команда заняла первое место. В этот раз решили сыграть один матч между командами из Волги и Ульян-поля, усилив их местными школьниками.



Перед началом игр были вручены премии по одной тысяче рублей за ударную работу накануне по подготовке спортплощадки А. Кольцову, Д. Филиппову и Д. Чумакову из п. Волга при непосредственном участии Сергея и Марины Яргункиных и Н.М. Адёра.



Игры прошли задорно и завершились со счётом 5:1 в пользу команды «Волга». Голы забили Д. Матвеев (4 гола), Д. Чумаков и М. Сапожников (по 1 голу). Смелость и проворность в игре проявила С. Саверкина.



Спортсмены были поощрены денежными призами из фонда Музея СССР. Все организационные хлопоты и финансовые затраты взял на себя директор музея Н.М. Адёр.



Е. Пуртова, сотрудник музея.