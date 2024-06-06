Фестиваль «Территория возможностей» в очередной раз объединил талантливых детей со всей Чувашии

Сегодня Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека чествовала победителей республиканского инклюзивного конкурса детского творчества «Территория возможностей» в рамках одноименного Фестиваля, который состоялся при поддержке Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.

Работы на конкурс «Территория возможностей» поступили от ребят из разных уголков Чувашии. Среди участников – воспитанники детских садов, детских домов творчества, художественных школ, школ искусств, общеобразовательных школ Чувашской Республики, всего 239 участников, из них более 120 талантливых детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. Как отмечает жюри конкурса, большая часть работ была выполнена на высоком художественном уровне, разнообразны по выбору материалов и техникам выполнения, интересны по композиции и нестандартному оформлению.

Победителями стали 60 участников, которые получили дипломы и подарки от организаторов конкурса.

С приветственным словом выступила директор библиотеки Татьяна Вашуркина: «По доброй традиции в первые дни лета мы чествуем победителей конкурса «Территория возможностей». Нас радует, что с каждым годом участников становится больше. Качество работ все выше и выше. Нам все сложнее оценивать ваши работы, но тем не менее сегодня здесь собрались победители, чьи работы заслуживают внимания. Дата награждения выбрана не случайно – 5 июня отмечается День эколога и Всемирный день охраны окружающей среды. Тема конкурса «На книжной странице звери и птицы» посвящена Году экологической культуры и бережного природопользования в Чувашии».

Почетными гостями праздника стали депутат Чебоксарского городского Собрания депутатов, директор АО «Зеленстрой» Олег Скворцов, заслуженный юрист Чувашской Республики, ветеран боевых действий, заместитель председателя Совета ветеранов прокуратуры Чувашской Республики Анатолий Иванов, редактор детско-юношеских изданий Издательского дома «Хыпар» Минцифры Чувашии Лена Атаманова. Они отметили мастерство, талант участников и поздравили с началом летних каникул: «Талант, которым вы обладаете – это ценный дар и его надо развивать. В каникулы у вас есть время заниматься творчеством. Пусть это лето будет для вас веселым и счастливым. Дружите с библиотекой, читайте книги детских писателей о природе, заботьтесь об окружающем мире».

Праздничную атмосферу создавали вокальные номера детского хора «Туслӑх» Дворца детского и юношеского творчества г. Чебоксары, солисты студии Арт-Атмосфера Светлана Масина и Даниил Грядасов, солисты хора «Домисольки» школы №61 им. С.В. Капранова Елизавета Рассказчикова и Мария Соколова.

Продолжился Фестиваль творческим мастер-классом «Ласточки» от преподавателей Цивильской общеобразовательной школы-интерната для обучающихся с ОВЗ № 1 Минобразования Чувашии Зои Кузьминой, Татьяны Капитоновой и Светланы Федоровой.

Организаторы республиканского инклюзивного Фестиваля выражают благодарность всем победителям, участникам, а также руководителям юных дарований. Уверены, что участие и победа в конкурсе окрылит ребят и подарит им вдохновение и новые идеи для творчества. Особые слова признательности партнерам за помощь в организации и проведении конкурса.

Чувашская республиканская детско-юношеская библиотека.







