Стартует флешмоб ко дню России «Песни о родной стране»

С 12 по 30 июня в рамках межведомственного культурно-образовательного проекта «Культура для школьников» пройдет Всероссийский флешмоб «Песни о родной стране», направленный

на патриотическое воспитание молодых людей.

Для участия нужно записать видеоролик с исполнением одной из песен о России и сделать публикацию этого выступления в своих личных кабинетах на портале «Культурадляшкольников.РФ» с предоставлением ссылки на Яндекс.диск.

По итогам акции члены жюри выберут 50 работ-победителей, которые будут опубликованы на портале Культурадляшкольников.РФ