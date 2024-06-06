Информация о приобретении никотинсодержащей продукции признана запрещенной к распространению

В соответствии с нормами Федерального закона от 23.02.2013 г. 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции» запрещена розничная продажа такой продукции дистанционным способом.

Управлением Роспотребнадзора по Чувашской Республике осуществляется мониторинг интернет-ресурсов на выявление факта размещения в Интернете свободного доступа информации, предлагающей приобретение никотинсодержащей продукции (электронных сигарет и снюсов) дистанционным способом. Как правило, вход на данные сайты свободный, не требуется предварительной регистрации и пароля, а также дополнительных сведений для подтверждения возраста. Ознакомиться с содержанием сайта может любой интернет-пользователь, в том числе и несовершеннолетние дети.

В связи с этим специалистами управления инициируется подача исковых заявлений в защиту прав неопределенного круга лиц о признании вышеуказанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Шумерлинским районным судом по состоянию на 1 июня 2024 года рассмотрено 5 административных дел по исковым заявлениям Управления Роспотребнадзора по Чувашии и все административные исковые заявления удовлетворены. На сегодняшний день по требованию Роскомнадзора данные интернет-страницы заблокированы, информация, размещенная на сайтах, внесена в единый реестр информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Пресс-служба Шумерлинского райсуда.