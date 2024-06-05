С 20 июня абитуриенты республики могут подавать заявки на целевое обучение

Новый механизм заключения договоров о целевом обучении по образовательной программе среднего профессионального или высшего образования в 2024 году рассмотрен на еженедельной планерке у Главы Чувашской Республики Олега Николаева.

С 1 мая вступил в силу новый порядок поступления на целевое обучение по программам среднего профессионального и высшего образования. Согласно изменениям абитуриент находит предложения работодателей о целевом обучении на портале «Работа в России».

С 20 июня по 25 июля одновременно с заявлением о приеме на обучение в ВУЗ он может подать заявку на заключение договора о целевом обучении в электронном виде через Госуслуги или на бумажном носителе в приемную комиссию ВУЗа. Подписание договора на целевое обучение возможно будет только после зачисления абитуриента в рамках квоты приема, но не позже 1 сентября, отработка после обучения будет ограничена 5 годами. При этом социальная поддержка в денежном эквиваленте не может быть меньше государственной академической стипендии. Раньше данная сумма назначалась по усмотрению заказчика.

Глава Чувашии призвал до 10 июня усилить работу представителям бизнеса, промышленности и других отраслей экономики по размещению предложений о целевом обучении на портале «Работа в России» с указанием информации о мерах социальной поддержки, условиях трудоустройства и требованиях предъявляемых к абитуриенту. Соответствующая задача стоит и перед органами службы занятости.

По данным Минтрудареспублики на начало недели заказчиками подано 273 предложения, из них 160 опубликовано на портале. Наиболее активны заказчики отрасли образования (154 предложения), сельскохозяйственные товаропроизводители (41), организации Госветслужбы Чувашии (более 30). Ожидаются предложения Минздрава Чувашии, Минпромэнерго Чувашии и иных заказчиков целевого обучения. Среди муниципалитетов больше всего заявок подано организациями в Чебоксарах, Батыревском и Красночетайском округах (по 19), Вурнарском округе (14) и Новочебоксарске (11).

Справочно:

В 2024/25 учебном году в образовательных организациях высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура) выделена целевая квота в количестве 856 мест: ЧГУ им. И.Н. Ульянова – 474, ЧГПУ им. И.Я. Яковлева – 198, Чувашскому ГАУ – 126, Чебоксарскому институту (филиалу) Московского политехнического университета – 41, Волжскому филиалу МАДИ – 13, Чебоксарскому филиалу РАНХ и ГС – 4.

По программам СПО квота на целевой прием не предусмотрена. Абитуриенты, заключившие целевой договор, поступают на общих основаниях. В настоящее время по договорам на целевое обучение в образовательных организациях СПО обучаются более 500 студентов, в образовательных организациях высшего образования — более 1500 студентов.

По договору о целевом обучении студенты обучаются бесплатно, кроме того, договор дает преимущество при зачислении, а также гарантирует трудоустройство на предприятии-партнере.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.