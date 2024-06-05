Представителям национально-культурных объединений рассказали о фейках и рисках

Специалисты Центра управления регионом совместно с Минкультуры Чувашии провели в Доме дружбы образовательный семинар «Методы работы в информационном поле, в социальных сетях. Инструменты мониторинга, информационные риски, работа с фейками». Его участниками стали руководители национально-культурных объединений республики и их сотрудники, ответственные за ведение социальных сетей.

Открывая семинар, начальник отдела этноконфессиональных отношений Минкультуры Чувашии Эдуард Краснов обратился к участникам и напомнил, что сегодня информационное пространство активно используется недружественными странами, чтобы негативно воздействовать на многонациональный российский народ. «Сегодняшняя встреча поможет вам понять, чем опасны фейки, как их распознать и отличить от реальных новостей», — отметил он.

По итогам встречи состоялся обмен мнениями, спикеры ответили на вопросы по конкретным кейсам. По словам участников, встреча была очень полезной и поможет им в ежедневной работе.

чувашинформ.рф