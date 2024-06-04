«Семейная налоговая выплата» вводится в России с 2026 года

Выплата будет доступна для семей с невысокими доходами. Как отмечает Министерство труда и социальной защиты России, мера поддержки затронет около 4 млн семей или 10 млн детей.

Получить её смогут работающие граждане при условии, если у них двое и более детей, а доход не выше 1,5 региональных прожиточных минимума на человека. Причем размер выплаты будет зависеть от суммы уплаченных налогов, для каждой семьи он индивидуален.

«В ходе Послания Президент поставил задачу по снижению налоговой нагрузки на семьи с детьми, подчеркнув, что в семьях, где растут дети, должно оставаться больше свободных средств на решение повседневных проблем. Поэтому, вслед за увеличением стандартного налогового вычета на второго и третьего ребенка, для поддержки работающих родителей, воспитывающих двоих и более детей, вводится «семейная налоговая выплата». Такая мера позволит поддержать порядка 4 млн семей, в которых воспитываются более 10 млн детей. Если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека, часть подоходного налога, уплаченного в прошлом году, будет возвращена в форме семейной налоговой выплаты. Выплаченный налог будет пересчитан по ставке 6%, а разница – возвращена гражданину. Для получения можно будет подать электронное заявление через Госуслуги или обратиться в клиентскую службу Соцфонда», — пояснил глава Минтруда Антон Котяков.

Новая выплата будет защищена от списаний за долги. Но родители, имеющие задолженность по алиментам, не смогут претендовать на её получение.

При назначении выплаты в составе семьи будут учитывать детей до 18 лет или до 23 лет, если они учатся на дневном отделении.

Подробно о действующих, а также дополнительных видах помощи, что принимаются сейчас в рамках Указа Президента Владимира Путина № 63 от 23 января 2024 года и положений, озвученных им в Послании Федеральному Собранию, рассказала в прямом эфире в социальной сети «Вконтакте» руководитель Минтруда Чувашской Республики Алена Елизарова. Эфир прошел в стенах ЦУР Чувашии.