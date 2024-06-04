Правительство Чувашии одобрило проект Закона республики «О льготных тарифах в области обращения с ТКО»

Законопроект предусматривает установление льготного тарифа для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах в сельской местности. Увеличение платы для данной категории граждан с 57,23 рубля до 60,67 рубля на 1 человека в месяц ожидается в связи с принятием временным нормативов накопления ТКО.

Выпадающие доходы регионального оператора будут компенсированы за счет средств республиканского бюджета в виде субсидий до 30 ноября 2025 года. Порядок предоставления субсидий будет дополнительно установлен Правительством республики.

Таким образом, для граждан, проживающих в индивидуальных жилых домах в сельской местности, плата за услугу останется на уровне 57,23 рубля.

Глава Чувашии отметил, что для жителей села эта мера поддержки является своевременной, с точки зрения нагрузки в этом сложном и новом процессе.

Плата граждан, проживающих в жилых помещениях многоквартирных домов в городах и сельской местности, а также в индивидуальных домах в городах, в сравнении с действующей платой уменьшится.

Пресс-служба Администрации Главы Чувашской Республики.