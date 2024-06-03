Участники фестиваля «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024» в Чебоксарах

2 июня 2024 года в столицу Чувашской Республики (г. Чебоксары) прибыли участники фестиваля «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024».

Педагоги и режиссёры ГИТИСа с 27 мая на борту теплохода «Александр Попов» работают с молодыми актёрами театров и студентами театральных учреждений из 14 субъектов Приволжского федерального округа, победителями фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» в номинации «Лучший молодёжной спектакль». Чувашскую Республику в фестивале представляет студенческий экспериментальный театр пластики «Кафедра» ЧГУ им. И.Ульянова.

Актеров театров и студентов в столице Чувашии поприветствовали директор Чувашского драматического театра имени К.В.Иванова Елена Николаева с коллективом в национальных костюмах.

«Сегодня мы добрались до родной солнечной Чувашии. Дни на теплоходе пролетают очень насыщенно: мастер-классы по актерскому мастерству, тренинги, которые проходят на протяжении всего тура. Фестиваль «ГИТИСФЕСТ.Театральное Приволжье» – это, несомненно, опыт, мы, как молодые артисты, учимся у известных мастеров, – рассказал артист Театра юного зрителя г. Чебоксары Владимир Свинцов.

«У нас просто замечательные ребята, которые очень быстро схватывают. Они все – профессионалы, несмотря на то, что являются любителями. Эмоций масса, сегодня у нас на очереди Владимир Гиляровский «Под «Веселой козой» и Евгений Чириков «Дочь неба». Наши ребята готовы дальше удивлять зрителей», – поделились эмоциями от тура режиссеры ГИТИСа Гульназ Минкина, Евгения Тодарева, Екатерина Замеховская.

Отметим, фестиваль «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024» реализуется с использованием гранта, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив. Он включает в себя два важных проекта: Российского института театрального искусства ГИТИСFEST и фестиваль «Театральное Приволжье». Окружной общественный проект «Театральное Приволжье» инициирован полномочным представителем Президента России в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым.

В творческой части фестиваля-лаборатории занято более 160 участников: 12 режиссёров, 80 профессиональных актёров и студентов-актёров профильных ВУЗов. 60 лауреатов «Театрального Приволжья 2024» активно получают опыт общения с профессионалами: режиссёрами, художниками и театроведами. На борту теплохода «Александр Попов» проходят мастер-классы по сценической речи, актёрскому мастерству, режиссуре, сценическому движению и продюсированию.

На сегодняшний день теплоход с известными актерами и юными любителями театра побывал в 6 городах: Казани, Самаре, Саратове, Ульяновске, Чебоксарах и Нижнем Новгороде.

Сегодня, 3 июня, состоится торжественное закрытие фестиваля «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024» в г.Нижнем Новгороде, на котором запланированы призовая игра и показ лучшего эскиза от команды «Театральное Приволжье».