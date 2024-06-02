Наследники участников СВО освобождены от уплаты госпошлины за регистрацию права собственности

Законодатель расширил льготы для наследников лиц, погибших в ходе специальной военной операции. Поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации вступили в силу в апреле 2024 года.

Согласно новым правилам освобождение от уплаты госпошлины распространяется на регистрацию прав на жилые дома, квартиры, земельные участки и другую недвижимость, перешедшую по наследству к родственникам погибших участников СВО. Ранее, в зависимости от вида объекта, размер госпошлины доходил до 2000 рублей.



Управление Росреестра по Чувашии заявки на регистрацию прав рассматривает в режиме онлайн.

Незадолго до этого Госдума РФ приняла закон, освобождающий родственников военнослужащих, погибших в ходе СВО или умерших в течение года от ран, от уплаты госпошлины за оформление наследства и выдачу свидетельства о праве на наследство.



Управление Росреестра по Чувашии.