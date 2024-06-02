В День Республики вновь состоятся конные бега

Состязания на Кубок Главы Чувашии с приглашением рысистых лошадей и наездников из разных регионов страны состоятся в республике во второй раз. В прошлом году за звание лучшего и призовой фонд в 2 млн рублей боролись 35 наездников из Чувашии, Татарстана, Липецка, Тамбова, Воронежа. Участие в конных бегах принимали около 50 рысистых лошадей, родившихся на территории нашей страны.



Местом встречи станет детско-юношеская спортивная школа по конному спорту в Новочебоксарске. Площадка готова вместить более 10 тысяч зрителей. Смотреть на зрелищные заезды можно будет как возле ипподрома, так и на больших экранах в зоне отдыха, где будут работать предприятия общественного питания, разместятся палатки с фермерской продукцией. В программе предусмотрены также выступления местных артистов.



По информации Минсельхоза Чувашии.