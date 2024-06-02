Бывшие в использовании сим-карты дают доступ к аккаунтам на «Госуслугах»

За последние месяцы произошло уже не менее десятка случаев, когда мошенники получали доступ к аккаунтам «Госуслуг» через мобильные номера, поступившие в повторную продажу. Эту проблему создает то, что и сами эти аккаунты часто не использовались владельцами, доступ к ним был утерян, и действия злоумышленников обнаруживаются случайно.

Купив сим-карту за пару сотен рублей, злоумышленники пытаются восстановить пароль через смс в сервисе «Госуслуги», в крупнейших банках и социальных сетях. Взломанные аккаунты выставляют на продажу в «Даркнете».



Наличие привязки сервисов к мобильному номеру невозможно проконтролировать и отключить на уровне оператора, поэтому номера поступают в продажу в таком виде, в каком пользователи их бросают. При этом самому владельцу восстановить доступ после того, как он лишился номера, практически невозможно.



Необходимо внимательно следить за актуальностью номера, к которому привязан аккаунт. От этого зависит безопасность персональных данных. Используйте дополнительные инструменты защиты. С ответственностью относитесь к выбору второго фактора. Установите контрольный вопрос, который будут задавать при попытке восстановления аккаунта. Подпишитесь на уведомления о входе в аккаунт на электронную почту.



Управление по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ МВД России.