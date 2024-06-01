1 июня Шумерлинский комбинат автомобильных фургонов отмечает 93-ю годовщину со дня выпуска первой продукции.

У этого ведущего машиностроительного предприятия города и республики богатая история становления и развития, и эту историю создавали люди, многие из которых трудились и продолжают трудиться там целыми семьями.



В канун праздничной даты расскажем читателям о трудовой династии Магулиных, посвятивших комбинату в общей сложности порядка 255 лет. На днях мы встретились с одним из ее представителей — Виктором Николаевичем, проработавшим на комбинате 39 лет, и он рассказал нам много интересного.

Основателем славной династии является дед Виктора Николаевича со стороны отца — Алексей Васильевич. Он устроился на комбинат еще до войны, был разнорабочим, и именно оттуда в 1941 году его забрали на фронт.



К сожалению, с войны дед не вернулся — пропал без вести. Забота по воспитанию троих осиротевших сыновей целиком и полностью легла на плечи бабушки Виктора, Антонины Кузьминичны, также работавшей на комбинате в цехе № 10.



Получилось так, что все трое братьев пошли по стопам своих родителей и устроились работать на комбинат. Старший из них, Николай (отец Виктора), работал на металлообработке. Средний из братьев, Григорий, посвятил комбинату долгие годы — проработал там с середины 50-х годов вплоть до выхода на пенсию в 1991 году. Младший брат отца Виктора, Василий, успел поработать на комбинате до службы в армии, после которой принимал участие в строительстве железной дороги в Сибири, где и остался на постоянное место жительства.



Третье поколение семейной династии Магулиных представляют сам Виктор Николаевич и его брат Александр. Брат сначала работал в отделе АСУП, а затем — в цехе № 15 слесарем механосборочных работ. На комбинате, в отделе главного технолога, работала и его супруга Людмила Михайловна.

Сам Виктор Николаевич, как и его брат, еще будучи школьником с удовольствием ходил на работу к отцу и матери, которая тоже работала на комбинате — сначала в цехе № 4, а потом — в цехе № 8. После окончания 7 класса школы № 2 Виктора, как и многих детей, проявляющих успехи в математике, отправили на обучение в Чебоксарскую школу-интернат с углубленным изучением физики и математики. Далее юноша поступил в ЧГУ им. И.Н. Ульянова на факультет электрификации и промышленности, а после окончания учебы приехал по направлению в Шумерлю, ведь к этому времени в районной больнице уже работала его супруга, немного ранее окончившая медицинский факультет.



Преддипломную практику Виктор также проходил на комбинате. Был в его жизни и опыт работы вожатым в комбинатском пионерлагере, а вот в качестве молодого специалиста он приступил к работе 8 августа 1977 года.



Виктор Николаевич проработал на единственном месте работы вплоть до выхода на пенсию в 2015 году, достойно пройдя трудовой путь от инженера-технолога до коммерческого директора предприятия. Очень многое его связывает с цехом № 15, в котором он начинал работу и начальником которого был назначен в 1988 году.



В.Н. Магулин всегда был настоящим профессионалом своего дела и пользовался заслуженным уважением среди коллег.



В 90-е годы в экономике страны произошли существенные преобразования, началось внедрение рыночных отношений между хозяйствующими субъектами. В условиях серьезного снижения количества государственных заказов комбинат столкнулся с необходимостью создания маркетинговой службы, координирующей деятельность всех функциональных подразделений по сбору и анализу коммерческо-экономической информации, созданию банка данных по маркетингу продукции предприятия. Маркетинговую службу доверили возглавить В.Н. Магулину. Совместными усилиями с другими подразделениями комбината (отделами главного конструктора и главного технолога) предприятию удалось сохранить производственные мощности, обеспечив их заказами на производство гражданской продукции.



В этот период ассортимент выпускаемой продукции существенно расширился. Было разработано большое количество кузовов-фургонов для различных отраслей народного хозяйства.

Вклад Виктора Николаевича в развитие комбината высоко оценен администрацией предприятия. В 2001 году он был награжден Почетной грамотой Чувашской Республики, в 2004-м — Почетной грамотой Министерства промышленности и энергетики Чувашской Республики. А в 2014 году В.Н. Магулину присвоено почетное звание «Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики».



Оглядываясь назад, Виктор Николаевич считает, что в его жизни всё сложилось удачно. С теплотой вспоминает, с какой гордостью он в первое время вместе с отцом ходил на работу под звуки заводского гудка. За годы работы у него было множество поездок по автозаводам России, по нефтяным предприятиям, да и просто по заводам, изготавливающим различную продукцию.

«Почти 40 лет пролетели как один миг — есть что вспомнить. Со многими друзьями-коллегами созваниваемся до сих пор», — делится В.Н. Магулин. Сегодня он с благодарностью вспоминает требовательного, но справедливого генерального директора В.М. Скаржевского, коммерческого директора П.В. Опанасюка, главного инженера П.В. Болотникова, заместителя директора по качеству продукции В.В. Колчина, зам. директора по производству А.П. Крылова, генерального директора В.И. Захарова, оказывавших ему всяческую помощь и поддержку.



Виктор Николаевич с удовольствием вспоминает и начальников цехов В.И. Федотова, В.П. Сморкалова, А.Н. Волкова и других коллег, перед которыми стояли разные задачи, но они вместе шли к одной и той же цели — к выполнению плана. А план отгрузки продукции комбинат выполнял всегда.



На сегодняшний день трудовую династию Магулиных продолжает единственный сын Виктора Николаевича, названный в честь деда, Николай. Он окончил автомобильный факультет Чебоксарского филиала Московского политехнического института. По окончании института отслужил в армии и в 2014 году устроился на работу в отдел технического контроля инженером по автошасси. В скором времени по инициативе председателя Совета директоров комбината автофургонов Алия Ахматовича Чеченова Николай Викторович, наряду с другими молодыми специалистами, был направлен на обучение в Российскую академию народного хозяйства.

В 2015 году Н.В. Магулин был переведен в отдел материально-технического снабжения и на сегодняшний день является заместителем начальника отдела.

Татьяна Александрова.



В.Н. Магулин (в центре)

Н.В. Магулин (слева)



Фото из архива семьи.

Страницы истории: орден к 50-летию

«Бывают дни, которые становятся памятными как для отдельного человека, так и для многих сотен людей. Таким днем для каждого рабочего, инженерно-технического работника и служащего комбината автофургонов стало 29 января 1981 года», — так начинается статья шумерлинского журналиста М. Демидова, вышедшая в упомянутую дату в газете «Вперёд». Тогда 4-страничный номер был полностью посвящен знаковому для КАФ и города событию – награждению коллектива предприятия орденом Трудового Красного Знамени.



Торжество по этому поводу проходило в ДК «Восход» при полном зале. После поздравительных речей и оглашения Указа Президиума ВС СССР о награждении орден был прикреплен к Красному знамени комбината.



Награду КАФ получил за досрочное выполнение заданий Х пятилетки и достижение высоких технико-экономических показателей в работе. Как писал в том же номере газеты директор орденоносного предприятия В. Скаржевский, за годы Х пятилетки основные фонды комбината выросли в 1,25 раза, было изготовлено и внедрено в производство около 40 поточно-механизированных линий, изготовлено более 2600 штампов и сложных приспособлений, внедрено более 250 единиц оборудования, более 210 единиц – изготовлено, уровень механизации труда вырос до 60 %, объем производства возрос почти в 1,5 раза, объем выпуска изделий со знаком качества – в 12 раз, работники предприятия получили 500 новых квартир.

Наталья Игнатьева.

Пётр Васильев

Комбинату

Стирая дни лишений, тягот,

Меняя мир, года бегут –

Ты много зим и лет трудягой

Стоишь на сурском берегу.

За труд твой долгий, исполинский

Тебе обязан многим град

И каждый житель шумерлинский.

Автофургонов комбинат!

От выпуска колес «тачанок»

И от изделий бондарей

Дорос до фабрик-великанов,

Встал в ряд творцов-богатырей.

Опутанной в войны тенёты

Когда была моя страна -

Давал ты фронту самолеты,

Оплакал и сынов сполна.

Твоею мебелью добротной

Горда чувашская земля –

Она стоять была достойна

В дворцах Московского Кремля.

Вчерашних мебельщиков внуки

От дедов слышали не раз:

Варшавского дворца науки

Большой ты выполнил заказ.

К победам новым устремленный,

Ты город подпирал плечом –

И орден стал краснознаменный

Успехов трудовых венцом.

И ныне ты в труде, в заботах:

Освоил много кузовов –

Для армии и для народа

Фургон любой собрать готов.

Сердца теплом своим ты греешь

И в лихолетья времена

На почве плодородной сеешь

Надежды в завтра семена.

Твой глас всегда, где бы я ни был,

Моей душе благая весть.

Завод родной, неповторимый,

Тебе спасибо, что ты есть!