Пенсия по старости может быть назначена автоматически

Это стало возможным благодаря развитию информационной системы Социального фонда России, в которой учитываются сведения о трудовой деятельности граждан. С начала 2024 года в таком режиме Отделение СФР по Чувашии назначило 900 пенсий.



Для назначения страховой пенсии по старости автоматически надо подать заявление на портале госуслуг. Сервис предложит ответить на несколько вопросов, которые позволяют уточнить полноту сведений о пенсионных правах на индивидуальном лицевом счете, и рассчитает размер пенсии. В случае согласия гражданина уведомление о назначенной пенсии поступает заявителю в личный кабинет в течение трех часов. Выплата осуществляется тем способом, который будет указан в заявлении, – на банковский счет или через почтовое отделение.



Назначение пенсии по старости без посещения гражданином регионального Отделения СФР и без предоставления дополнительных документов возможно в том случае, если на лицевом счете жителя Чувашии содержится полная информация о периодах страхового стажа.



Чтобы граждане могли проверить полноту и достоверность учтенных на лицевом счете пенсионных прав, Социальный фонд раз в 3 года направляет через личный кабинет на портале госуслуг уведомления о размере будущей пенсии. Они поступают мужчинам, достигшим возраста 45 лет, и женщинам, которым исполнилось 40 лет. Благодаря этой информации жители Чувашии могут заранее оценить размер своей будущей пенсии и проверить переданные работодателем сведения, на основе которых она рассчитывается.



Пресс-служба Отделения СФР по Чувашии.