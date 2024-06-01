В школах округа реализуются инициативные проекты

Инициативное бюджетирование является механизмом поддержки идей жителей по развитию территорий, решению проблем местного значения.



В рамках проектов инициативного бюджетирования жители могут обустраивать спортивные

и детские площадки, ремонтировать дома культуры, водопроводные сети и др.



Не успел закончиться учебный год, как в образовательных учреждениях округа закипела работа по реализации инициативных проектов. Так, в Шумерлинской школе возводят универсальную спортивную площадку, в Алгашинской — будет отремонтирован актовый зал. Центр детских инициатив откроется в Ходарской школе, а в Туванской для детского пресс-центра создаётся медиастудия. В Егоркинской и Юманайской школах меняется часть оконных блоков.



По информации администрации Шумерлинского МО.