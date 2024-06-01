01 Июн

В школах округа реализуются инициативные проекты

Инициативное бюджетирование является механизмом поддержки идей жителей по развитию территорий, решению проблем местного значения.


В рамках проектов инициативного бюджетирования жители могут обустраивать спортивные
и детские площадки, ремонтировать дома культуры, водопроводные сети и др.


Не успел закончиться учебный год, как в образовательных учреждениях округа закипела работа по реализации инициативных проектов. Так, в Шумерлинской школе возводят универсальную спортивную площадку, в Алгашинской — будет отремонтирован актовый зал. Центр детских инициатив откроется в Ходарской школе, а в Туванской для детского пресс-центра создаётся медиастудия. В Егоркинской и Юманайской школах меняется часть оконных блоков.


По информации администрации Шумерлинского МО.

Автор записи: anna

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