Туристам предлагают отдохнуть от городской суеты

Сейчас в республике осуществляют деятельность 108,9 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, что на 25 % больше, чем в аналогичном периоде 2023 года. Вклад предпринимателей Чувашии в виде налогов в бюджеты всех уровней — порядка 35 млрд рублей. Предприниматели развивают экономику региона и путем участия в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства».

В прошлом году республика получила по этому нацпроекту из федерального бюджета 308 миллионов рублей на создание глэмпингов (мест комфортного отдыха на природе). Порядка 770 миллионов рублей в создание глэмпингов вложили сами инвесторы. Таким образом, до конца текущего года планируется открыть 7 новых мест для отдыха — в Алатырском, Чебоксарском, Козловском, Красноармейском, Канашском округах, а также в Заволжье.



Например, база отдыха «Аван» в Чебоксарском округе будут притягивать гостей не только комфортными номерами в экостиле. В распоряжении отдыхающих будут кинотеатр под открытым небом, ресторан и банный комплекс. На территории сейчас идут работы по остеклению 21 дома с панорамными видами на Волгу. В том же округе, в д. Кшауши на территории этнокомплекса «Ясна» строятся 10 домов из бруса со всеми коммуникациями для размещения семей с детьми, молодых пар.



В Красноармейском округе возводится база отдыха «Хăна çурчĕ». Это 5 двухэтажных домов в стиле барнхаус с общим номерным фондом 29 номеров, баня, ресторан, беседки, терраса для проведения мероприятий, сад и ферма с животными. А небольшая база отдыха «Оазис» в Алатырском округе уже принимает желающих насладиться отдыхом на природе. Двухэтажный дом имеет все необходимое для комфортного пребывания в нем, на территории есть беседки, пруд с катамаранами, детская и спортивная площадки, парковка.



В Канашском округе на территории экокомплекса «Цивилизация», в хвойном лесу на берегу Малого Цивиля, строятся 86 домов — на деревьях, на склоне, у воды, над дамбой. Общий номерной фонд комплекса — 119 номеров. Там будут и спортивные, детские площадки, банный комплекс, рестораны, скай-парк, прогулочные тропы.



В атмосферу азиатской экзотики, где среди живописного пейзажа над Волгой стоят настоящие монгольские юрты, уже вовсю погружает туристов оздоровительно-спортивная база «Птичий полёт». Расположен глэмпинг в Козловском округе рядом с деревней Новородионовкой.



Подготовила Н. Игнатьева.