Два года назад в Чувашию ворвался проект «Навигаторы детства». Не стал исключением и Шумерлинский муниципальный округ. Семь профессионалов заступили на вахту и взяли курс

на счастливое детство. Каждый из них внес огромный вклад в воспитание детей, каждый привнес что-то новое и интересное. В сегодняшней статье я хочу рассказать вам об одной из них -

о советнике директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Туванской школы Розе Ивановне Ефейкиной.

Каким должен быть советник? Я с полной ответственностью заявляю — именно таким, как Роза Ивановна. Она пользуется непререкаемым авторитетом среди коллег и в то же время является другом детям. Для Розы Ивановны советник — это не просто должность, а образ жизни. Она делает всё для того, чтобы её школа процветала, чтобы детям было комфортно, а родители были вовлечены в жизнь школы. Она профессионал своего дела. Умело направляет деятельность детей на реализацию творческих способностей, раскрытие индивидуальных качеств личности каждого ребенка.

Медиацентр школы «Мы в эфире», работу которого курирует Роза Ивановна, стал одной из главных фишек округа. Он не только освещает все интересные события школьной жизни, но и знакомит всех желающих с интересными людьми посредством интервью. За время существования центра ребятам удалось пообщаться с Главой Чувашской Республики Олегом Николаевым, депутатами Госсовета Чувашии Леонидом Черкесовым и Виктором Горбуновым и даже побывать в гостях у телеканала ТВЦ, где дети смогли пообщаться с профессиональными журналистами, операторами и телеведущей. Открою вам большую тайну: с 1 сентября 2024 года медиацентр «Мы в эфире» получит собственный кабинет, отремонтированный и оборудованный для выпуска новостей.

Также Роза Ивановна большое внимание уделяет патриотическому воспитанию. В школе регулярно проходят встречи с людьми, посвятившими себя служению Родине. Музей боевой славы, функционирующий в стенах школы, стал местом проведения не только школьных, но и муниципальных мероприятий. В этом году Р.И. Ефейкина была награждена медалью Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане за вклад в патриотическое воспитание.



Любить свою Родину — это значит знать её историю, чтить традиции и культуру. Чувашские народные песни, игры являются неотъемлемой частью в работе. Если Роза Ивановна появляется с баяном в руках и в национальном костюме — это признак яркого, незабываемого мероприятия.

Вы будете удивлены, но, кроме школы, у Розы Ивановны большое хозяйство: козочки, петух и куры, бычок Мишка, тёлочка Милашка, корова Милка, а также 5 кошек. При этом она искренне удивляется, когда у нее спрашиваешь, не тяжело ли с таким хозяйством? «Конечно, нет, ведь все они часть моей семьи», — отвечает Роза Ивановна.



Вот такой замечательный человек живет и работает в нашем округе. Но если вас не убедят мои слова, то предлагаю вам узнать, что о Р.И. Ефейкиной думают коллеги и дети.

Ирина Смирнова, обучающаяся 9 класса Туванской школы: «Она очень светлый человек с открытой душой. Розу Ивановну трудно представить хмурой, она всегда улыбается и создает хорошее настроение тем, с кем общается».



Вера Ануфриева, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями Егоркинской школы: «Это добрейшей души человек, с которым очень легко и приятно общаться. Она всегда спрашивает, как у нас дела, и это не дежурный вопрос, а искреннее проявление интереса и заботы. Всегда внимательно выслушает, подбодрит, поможет советом и делом».



Ирина Кузьмина, директор Туванской школы: «Роза Ивановна может найти искру в любом ребенке и превратить его в звонкого ведущего, интересного интервьюера, талантливого командира и просто в очень интересного человека. Рабочий день Розы Ивановны начинается в 7 утра, а с приходом первых детей в школу начинаются увлекательные и познавательные мероприятия, проводимые советником директора. Для всего коллектива Туванской школы, детей и их родителей Роза Ивановна — пример того, как можно заинтересовать и увлечь детей. Именно про неё можно сказать, что очень давно она отдала свое сердце детям и получает в ответ сердечки любви от своих учеников и выпускников».



Что ещё тут можно добавить? Команда «Навигаторов детства» собрала под своими флагами лучших из лучших, и среди них есть те, на кого особо стоит равняться.



Г. Чебутаева, муниципальный координатор федерального проекта «Навигаторы детства» в Шумерлинском МО.