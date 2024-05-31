Приглашаем отпраздновать День защиты детей вместе!

1 июня в городском парке культуры и отдыха пройдет праздник «Территория счастливого детства».

Увлекательная программа будет включать в себя 5 площадок:

«ПРАЗДНИЧНАЯ»

С 10 часов на танцевальной площадке состоится интерактивное представление «Вот оно какое, наше лето», торжественная церемония открытия благотворительной акции «Взрослые – детям», концертная программа детских творческих коллективов города и с 13 часов — концерт ВИА. «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ»

С 10 часов на площадке около дуба Петра Великого будут проведены флешмоб, пленэр, беседа об А.С. Пушкине. Также можно будет принять участие в голосовании за «Российское дерево года» и спеть веселые песни. В дендрарии пройдет экологический урок с презентацией популярных и новых сортов рассады. «ТЕАТРАЛЬНАЯ»

С 10 часов на площадке амфитеатра (за зданием к/т «Дружба) вас ждут театрализованные представления школьных театров, мастер-классы и творческие площадки. «ИГРОВАЯ»

На площадке перед «Дружбой» состоится торжественная церемония открытия пришкольных лагерей, в 11 часов свои программы зрителям предложат артисты Чувашского государственного экспериментального театра драмы «Мим-театр «Дождь». На скейт-площадке в 11. часов можно будет поучаствовать в шоу мыльных пузырей, а в 12.40 – в игровой программе «Весёлое колесо — 2024». На площадке за павильоном игровых автоматов в 11 часов состоится фестиваль красок. «СПОРТИВНАЯ»

В 10 часов на спортплощадке можно посмотреть мастер-класс по спортивной аэробике и турнир по мини-футболу среди детей 1-2 классов, посвященный Всероссийскому дню футбола.

По информации администрации г. Шумерли.