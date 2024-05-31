К детскому отдыху готовы

С 1 июня в Шумерлинском муниципальном округе откроются 6 лагерей для отдыха детей – при Юманайской, Егоркинской, Ходарской, Алгашинской, Туванской и Шумерлинской школах.

В пришкольных лагерях смогут отдохнуть 130 ребят. Смена продлится 21 день.

К открытию летнего сезона пришкольные лагеря завершили выполнение необходимых мероприятий по укреплению материально-технической базы, обеспечению соблюдения санитарных норм и правил. Особое внимание уделено противопожарной и антитеррористической безопасности. Штат всех лагерей укомплектован компетентными педагогами, за каждым пришкольным лагерем закреплён медработник. В этом убедились члены муниципальной межведомственной комиссии, которые 29 мая провели приемку летних пришкольных лагерей.



По информации администрации Шумерлинского МО.