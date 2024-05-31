Дню российского предпринимательства в Чувашии посвятили целую неделю. С 24 по 30 мая было проведено много мероприятий с участием бизнес-сообщества, на которых обсуждались актуальные вопросы, предлагались решения проблем, рассматривались перспективы развития малого и среднего бизнеса (МСП) в регионе. И, конечно, были награждены победители республиканских конкурсов.



Одним из традиционных конкурсов среди субъектов МСП является «Предприниматель года», который организуют Минэкономразвития Чувашии, Республиканский бизнес-инкубатор и центр «Мой бизнес» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство». За звание лучшего предпринимателя 2023 года боролись более 80 претендентов, подавших заявки в 11 номинациях: «Производство года», «Предприятие года в сфере торговли», «Предприятие года в сфере строительства», «Предприятие года в сфере услуг», «Общепит года», «Социально ориентированное предприятие года», «Сельхозтоваропроизводитель года», «Туристический проект года», «Самозанятый года», «Деловая женщина года» и «Бренд Чувашии».



Церемония награждения прошла в этнопарке «Амазония». В числе 31-го победителя есть и шумерлинские: в номинации «Производство года» — ООО «Проектэлектротехника», в номинации «Предприятие года в сфере услуг» — ИП Уфилькина А.В., в номинации «Социально ориентированное предприятие года» — ООО «Звезда».



Подготовила Н. Игнатьева.