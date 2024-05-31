В России более 39 тысяч организаций готовы обеспечить летний отдых для детей

Об этом сообщил заместитель председателя правительства страны Дмитрий Чернышенко. Он уточнил, что в летнюю детскую оздоровительную кампанию будут вовлечены 39,7 тысяч организаций, том числе федеральные детские центры «Артек», «Орленок», «Смена», «Океан», «Алые паруса».

«Президент в новом указе поставил цели, связанные с укреплением здоровья подрастающего поколения и развитием их талантов и способностей. Именно на это будет направлена деятельность 39,7 тысячи организаций, которые смогут принять для отдыха и оздоровления более 5,3 миллиона наших детей. Среди них — более 115 тысяч детей участников специальной военной операции. Также будет организован отдых и восстановление детей из новых российских регионов», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Дети из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей посетят лагеря в других субъектах страны, а также санатории на Черноморском побережье. В федеральных университетах пройдет серия образовательно-туристских программ «Университетские смены».

Дмитрий Чернышенко подчеркнул важность развития инфраструктуры для отдыха и оздоровления детей.

«Федеральная программа по модернизации объектов отдыха детей и их оздоровления второй год реализуется по поручению президента и при поддержке правительства и Совета Федерации. За это время началось обновление инфраструктуры детских лагерей в 54 регионах. Только в текущем году из федерального и регионального бюджетов на программу было выделено более 3 миллиардов рублей. Эти средства направляются на строительство и ремонт корпусов, столовых, медицинских пунктов и других объектов», — сказал он.

Помимо создания инфраструктуры и разработки программ к началу кампании осуществлялась подготовка кадров. Так, в 168 образовательных организациях прошло обучение по модулю «Основы вожатской деятельности». Формирование современной системы профессионального развития педагогических работников для всех уровней образования также входит в число задач, обозначенных в Указе Президента России.