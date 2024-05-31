В республике установлен IV класс пожароопасности

При таком классе пожароопасности посещать леса строго запрещено.

В жаркую и сухую погоду возрастает опасность природных пожаров. Чаще всего причиной возгораний становятся человеческая халатность и нарушение элементарных правил пожарной безопасности. Оставленный без присмотра костер, непотушенная сигарета или случайно брошенная спичка могут стать причиной лесного пожара.



Так, днем 27 мая лесопожарная команда Шумерлинского лесничества и пожарный расчет ПСЧ-23 ликвидировали возгорание лесной подстилки на площади 150 кв. м в выделе 18 кв. 72 Шумерлинского участкового лесничества. Этот участок примыкает к ул. Южной г. Шумерли. Предположительно, возгорание возникло из-за непотушенного окурка. А 28 мая ландшафтный пожар случился на землях лесного фонда в выделе 5 кв. 91 Торханского участкового лесничества. Пожар на площади 0,20 га несколько часов тушила лесопожарная команда Шумерлинского лесничества.



В условиях особого противопожарного режима запрещено разжигать костры (в том числе жечь сухую траву), приготавливать пищу на мангалах или с использованием жаровень. Нарушителям грозит штраф в размере: на граждан – от 40 до 50 тыс. руб., на должностных лиц – от 60 до 90 тыс. руб., на юридических лиц – от 600 тыс. до 1 млн руб.



Если вы заметите возгорание на территории лесного фонда, то незамедлительно сообщите о происшествии в Лесную охрану по тел. 8 (8352) 40-24-00, по номеру единой прямой линии 8-800-100-94-00 или по единому телефону пожарных и спасателей: 01, 112 (все операторы сотовой связи).



Минприроды Чувашии.