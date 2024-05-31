«Богат талантами чувашский край»

Первый региональный фестиваль-конкурс с таким названием прошел 25 мая в ДК «Восход».

От самодеятельных артистов из трудовых коллективов предприятий и организаций Шумерли и Шумерлинского муниципального округа, Нижнего Новгорода было подано 20 заявок.

Творческие группы и отдельные исполнители представили на суд жюри свои номера и программы в номинациях: хореография, вокал, художественное слово. Выступления оценивало жюри под председательством преподавателя хореографического творчества колледжа культуры Чувашского государственного института культуры и искусств, заслуженного работника культуры Чувашской Республики Сергея Казакова.



Как отмечали члены жюри при подведении итогов, конкурс-фестиваль в Шумерле прошел на высоком уровне. Без призовых мест, дипломов, медалей и кубков никто не остался. Самую главную награду — Гран-при фестиваля-конкурса получил коллектив «Калинка» Центра детского творчества за танец «Морская гавань», он же завоевал 1 место с танцем «Айтăр ташлар-и».



По информации ДК «Восход».