Современная библиотека — это не только пространство для хранения книг, журналов, брошюр и газет, но и центр культуры, объединяющий посетителей, дающий возможность для творческого развития. Этому способствуют и новые нестандартные формы деятельности. Городская библиотека-филиал № 4 им. В.В. Маяковского активно внедряет их в свою работу. Особой популярностью среди наших читателей пользуются творческие мастер-классы.

Мастер-класс — это способ научить и научиться чему-то новому. А научить может только тот, кто сам хорошо владеет каким-либо мастерством. Рукоделие и творчество сопровождают меня всю жизнь. Вязание спицами и крючком, вышивание крестиком и бисером, лоскутное шитье, бисероплетение, макраме, отливка из гипса фигурок, создание интерьерных панно, скрапбукинг, оригами и киригами, лепка, роспись, создание кукол (тильд и вальдорфских), работа с фетром (брелоки, игрушки, броши) и т.д. Все мои умения в той или иной мере ложатся в основу создаваемых мастер-классов. Психологическое же образование помогает мне в ходе передачи знаний наиболее полно раскрыть в детях то, что скрыто иногда даже для них самих.



Наиболее полному раскрытию талантов способствует и атмосфера доброжелательности и творчества, которая всегда царит на наших мастер-классах. Организовываю их так, чтобы в результате ребенок с интересом и старанием, главное — самостоятельно, смог выполнить работу и затем унести созданную поделку домой, испытывая определенную гордость за свой труд. В процессе выполнения детьми заданий я как библиотекарь довожу до них полезные сведения, расширяю их кругозор, повышаю уровень осведомленности в рамках заданной темы. Наши мастер-классы часто сопровождаются тематическими выставками книг и журналов, с помощью которых мы знакомим читателей с лучшими образцами научно-познавательной и художественной литературы по теме занятия. Демонстрируются также выставки декоративно-прикладного искусства и лучшие работы, созданные мастерами.



Наши мастер-классы проводятся в рамках программы «Пушкинская карта» как в стенах библиотеки, так и с выездом в учреждения. В апреле обучающиеся школы № 3 мастерили игрушечного медвежонка из фетра. Накануне Дня Победы гимназисты создали оригинальные броши на основе георгиевской ленты. Участникам наших занятий предоставляются все необходимые материалы и инструменты. Ближайший наш мастер-класс состоится 20 июня и будет посвящен Дню Республики. Его участники создадут оригинальную открытку с движущимися элементами.



А. Микина, библиотекарь городской библиотеки-филиала № 4 им. В.В. Маяковского.