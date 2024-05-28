К территории глэмпинга в Красноармейском округе скоро проложат подъездные пути

В Красноармейском округе продолжается работа по возведению глэмпинга. Свежие фотографии со стройки в своем Телеграм-канале показал вице-премьер Чувашии Дмитрий Краснов.

На территории базы отдыха «Хана щурче» строители сейчас возводят 5 двухэтажных домов в стиле барнхаус с общим номерным фондом 29 номеров. В одном из домов уже ведутся внутренние отделочные работы. Также идет строительство бани.

Кроме этого, на участке базы отдыха специалисты приступили к монтажу систем электроснабжения. В ближайшие дни планируется благоустройство подъездных путей.

Помимо комфортных домов и бани в распоряжении у гостей будут ресторан, беседки, терраса для проведения мероприятий, сад и ферма с животными.

«Развитие туризма за городом, на природе стало драйвером для такого формата отдыха как глэмпинг. В Красноармейском округе жители и гости республики смогут отдохнуть от городской суеты благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» — отметил министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов.

Глэмпинг на базе отдыха «Хана щурче» – один из 7 инвестиционных проектов, которые прошли федеральный конкурсный отбор на получение господдержки в рамках национального проекта «Развитие туризма и индустрии гостеприимства».

Минэкономразвития Чувашии.